События

22:14 15.10.2020

На КЖРК горняки шахты "Октябрьская" завершили забастовку и выходят на поверхность

2 мин читать
На КЖРК горняки шахты "Октябрьская" завершили забастовку и выходят на поверхность

Шахтеры шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината (КЖРК) в результате состоявшихся в четверг переговоров с администрацией завершили подземный протест и выходят на поверхность.

"Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно - Соглашение подписано! Подробнее - потом, когда шахтеры выедут на поверхность ...", - сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в четверг вечером.

Тремя часами ранее он написал, что "продолжаются переговоры по решению трудового кризиса на КЖРК. Под землей в ожидании результатов остаются 18 протестующих".

Ранее также Волынец сообщал, что прибыл в Кривой Рог с надеждой на продуктивное решение ситуации на КЖРК.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам поднята зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 чел. Оставались на утро 15 октября в шахте "Октябрьская".

Также сообщалось, что 28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание назначено на 16 октября.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

Теги: #забастовка #горняки #завершение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 12.10.2020
Администрация КЖРК обещает матпомощь протестующим при прекращения забастовки, профсоюзы инициируют отставку руководства

Администрация КЖРК обещает матпомощь протестующим при прекращения забастовки, профсоюзы инициируют отставку руководства

19:28 11.10.2020
В Таджикистане завершились выборы президента страны

В Таджикистане завершились выборы президента страны

13:13 30.09.2020
На КЖРК продолжают подземный протест горняки только одной шахты из четырех

На КЖРК продолжают подземный протест горняки только одной шахты из четырех

11:06 28.09.2020
На КЖРК продолжают подземный протест горняки двух шахт из четырех

На КЖРК продолжают подземный протест горняки двух шахт из четырех

10:48 24.09.2020
Администрация КЖРК вынуждена остановить предприятие из-за блокировки мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам

Администрация КЖРК вынуждена остановить предприятие из-за блокировки мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам

20:11 17.09.2020
Задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет полностью закрыта - Зеленский

Задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет полностью закрыта - Зеленский

12:21 08.09.2020
Всего около 400 человек объявили подземный протест в КЖРК – Волынец

Всего около 400 человек объявили подземный протест в КЖРК – Волынец

20:06 07.09.2020
Горняки еще одной шахты Криворожского железорудного комбината присоединились к протестам с требованием повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

Горняки еще одной шахты Криворожского железорудного комбината присоединились к протестам с требованием повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

17:57 03.09.2020
Современный художественный театр в Минске объявляет забастовку

Современный художественный театр в Минске объявляет забастовку

13:34 24.08.2020
Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч

Несмотря на попадание в "красную" зону, Харьков не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит - первый вице-мэр

Глава Минюста призвал банки присоединяться к автоматизированной системе ареста счетов

С начала суток российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

В Одессе задержали участника ИГИЛ, которого разыскивал Интерпол

СБУ совместно с посольством Израиля проведет масштабные антитеррористические учения в Киеве 16 октября

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

Новое эпидзонирование с 19 октября: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов - в "красной" зоне

ЕС призывает Лондон действовать ради соглашения, но готовится к варианту "без сделки"

Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА