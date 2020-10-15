На КЖРК горняки шахты "Октябрьская" завершили забастовку и выходят на поверхность

Шахтеры шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината (КЖРК) в результате состоявшихся в четверг переговоров с администрацией завершили подземный протест и выходят на поверхность.

"Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно - Соглашение подписано! Подробнее - потом, когда шахтеры выедут на поверхность ...", - сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в четверг вечером.

Тремя часами ранее он написал, что "продолжаются переговоры по решению трудового кризиса на КЖРК. Под землей в ожидании результатов остаются 18 протестующих".

Ранее также Волынец сообщал, что прибыл в Кривой Рог с надеждой на продуктивное решение ситуации на КЖРК.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам поднята зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 чел. Оставались на утро 15 октября в шахте "Октябрьская".

Также сообщалось, что 28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание назначено на 16 октября.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".