Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

Обеспечить достижение заложенных в методике стимулирующего тарифообразования показателей функционирования сетей, как, в частности, продолжительности перерывов в электроснабжении SAIDI, возможно только при условии бесприбыльной работы длительное время, считает генеральный директор АО "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук.

"Да, мы готовы, мы подали заявку на получение RAB-тарифов. Эта ставка может нас устраивать или не устраивать, но она уже принята. Конечно, необходимо больше средств, чтобы достичь заложенных в методологии показателей. В нашем случае собственники смогут получать какую-то часть прибыли, начиная только, примерно, с 2028 года", – сказал Полищук в комментарии "Энергореформе" в ходе Energy Talk Show Electricity Market, организованном Energy Club в четверг.

"Правильно это или нет? Наверное, неправильно. Интересы собственников не учтены при утверждении методики", – отметил он.

В то же время, по его словам, ставка на старую базу активов очень низкая.

"Это на новую базу 16,74% доходность, но ее же откуда-то надо взять? А на старую – очень низкая ставка", – подчеркнул Полищук.

Он уточнил, что по подсчетам компании Deloitte, необходимый облэнерго объем инвестиций в модернизацию составляет 14,5 млрд грн на 13 лет.

При этом он отметил, что внедрение RAB-тарифов крайне необходимая мера, без которой мы просто похороним наши сети, построенные еще в советские времена.

По словам Полищука, компания находится в поиске инвесторов, готовых вкладывать в это направление.

Но он также обратил внимание, что требование регулятора использовать при модернизации продукцию отечественной промышленности может привести к дефициту или отсутствию необходимого оборудования ввиду недостаточности мощностей украинских производителей или вообще отсутствию соответствующего производства.

По подстчетам Deloitte, в таком случае собственники компании начнут получать какую-то прибыль не ранее 2028 года.

Чтобы достичь показателей акционеры должны согласиться на 100%-ое реинвестирование прибыли на длительное время, в первые три года точно может быть только реинвестиция.

При этом всегда существует риск, что, например, ставка может быть снижена, а штрафы могут быть завышены.