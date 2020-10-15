Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он, выступая на земельной форуме "Земля – народу" в Черниговской области в четверг.

Зеленский отметил, что 26 октября 2020 года все новосозданные громады должны получить землю в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для развития и благополучия своих громад.

"Мы возвращаем земли людям. Из центра – на места. Это логично, и главное – это справедливо", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что законодательство Украины запрещает продажу земель коммунальной собственности, что является гарантией того, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли. Всего, по его словам, местное самоуправление получит в собственность более 2 млн гектаров земли.

"Это действительно исторический день. Это красноречивый, убедительный и лучший ответ всем, простите, лгунам и манипуляторам, бывшим некоторым президентам, премьер-министрам, бывшим адвокатам, действующим кумам, смелым блоггерам, которые прячутся где-то в Испании, и "молодым прогрессивным реформаторам". Все они в один голос кричали, что мы украли у украинцев землю. После сегодняшнего дня у них есть только два пути: или признать свою ошибку и извиниться за свою ложь, или замолчать и не мешать нам делать жизнь украинцев лучше", - заявил он.