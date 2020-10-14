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21:09 14.10.2020

Представитель Украины при ЕС Точицкий вручил от имени Зеленского орден бывшему главе представительства ЕС в Украине Мингарелли

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Представитель Украины при ЕС Точицкий вручил от имени Зеленского орден бывшему главе представительства ЕС в Украине Мингарелли

Глава миссии Украины при Европейском союзе, посол Мыкола Точицкий от имени президента Владимира Зеленского вручил европейскому дипломату Хьюгу Мингарелли, который в 2016-2019 годы занимал должность главы представительства ЕС в Украине, орден "За заслуги" II степени.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в миссии Украины при ЕС, церемония вручения состоялась в Брюсселе в здании посольства Украины в Бельгии.

"Эта награда - признание многолетнего личного вклада Хьюга Мингарелли в развитие отношений Украины и ЕС. Украинцы очень благодарны и искренне ценят вашу профессиональную и преданную работу ради европейского будущего нашего государства ", - отметил Точицкий.

Мингарелли выразил благодарность за награду и отметил значительный потенциал Украины и украинского народа на пути укрепления отношений с Европейским Союзом.

Как сообщалось ранее, указом от 22 августа этого года президент Украины наградил Мингарелли за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность.

Теги: #орден #ес #точицкий #мингарелли #брюссель
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