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16:06 14.10.2020

Санкции в связи с Навальным могут коснуться разработчиков "Новичка" - МИД ФРГ

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Санкции в связи с Навальным могут коснуться разработчиков "Новичка" - МИД ФРГ

Санкции ЕС в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального могут коснуться, в том числе, разработчиков "Новичка", заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Предложение будет нацелено на отдельных лиц, которые ответственны за это, а также на тех, кто участвовал в создании "Новичка", - сказал Бургер в среду журналистам.

Он отметил, что лицам, внесенным в санкционный список, возможно, будет запрещен въезд в ЕС и ограничена финансовая активность в странах Евросоюза. Предложения по гражданам, на которых следует распространить санкции, подали Германия и Франция.

По словам представителя МИД, он не может сообщить имена отдельных лиц, которые подпадут под санкции ЕС, поскольку решение еще не принято и это "внутренний процесс", который идет в санкционной рабочей группе в Брюсселе.

"Мы рады, что Европейский совет единогласно и четко осудил случившееся", - сказал Бургер.

Ранее в среду Совет ЕС приступил к проведению письменной процедуры утверждения санкций по инциденту с Навальным.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Теги: #новичок #санкции #навальный #фрг
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