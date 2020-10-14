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15:18 14.10.2020

Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

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Скончался ветеран АТО/ООС Мыкитенко, поджегший себя на Майдане в Киеве

В среду в больнице скончался 49-летний участник АТО/ООС Николай Мыкитенко, совершивший ночью 11 октября в центре Киева акт самосожжения на Майдане Независимости в знак протеста против политики действующей власти, сообщили в общественном движении "Видсич".

"С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Мыкитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Видсичи" в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, мужчина получил почти 100% ожогов тела и находился в больнице в тяжелом состоянии.

"Мотивы поджога носят политический характер. Он не поддерживал действия власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучую оккупацию России", – цитирует "Видсич" на странице в Фейсбук дочь пострадавшего, военнослужащую Юлию Мыкитенко.

По ее словам, Мыкитенко совершил поджог "при трезвой памяти и понимал, что делает". Потушить его пытались очевидцы в фонтане на Майдане.

В 2014 году Мыкитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.

Теги: #поджег #ветеран #видсич #кончина
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