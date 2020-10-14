Санкции ЕС в связи с делом Навального коснутся российского НИИ и сотрудников органов безопасности

Ограничительные меры ЕС, которые разработаны в связи произошедшим с российским оппозиционером Алексеем Навальным, вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), сообщает в среду агентство dpa со ссылкой на источники.

"Согласно источникам в ЕС, физические лица, которых затронут санкции, являются сотрудниками органов госбезопасности, а организация - это государственный НИИ органической химии и технологии", - передает агентство.

Имена лиц, против которых вводятся санкции, пока не разглашаются.

Таким образом, данные dpa, в целом, совпадают с информацией французской газеты Le Monde, которая ранее в октябре со ссылкой на источники сообщила о том, что под санкции могут подпасть сотрудники администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

Ранее в среду Совет ЕС приступил к проведению письменной процедуры утверждения санкций по инциденту с Навальным.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.