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11:45 14.10.2020

Абсолютное большинство украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках – опрос "Рейтинга"

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Абсолютное большинство украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках – опрос "Рейтинга"

Преимущественное большинство украинцев называют себя патриотами своей страны, почти 60% готовы в случае угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", результаты которого были обнародованы в среду.

Согласно результатам опроса, 85% респондентов считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, относительно больше - среди старших респондентов.

69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимается жителями запада и центра страны. Около 60% респондентов востока и юга положительно относятся к празднику, треть – нейтрально, 6-7% - отрицательно.

59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 году таковых было 56%, в 2017-м - 54%, в 2012-м - 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и людей с относительно высокими доходами.

Опрос проводился 10-12 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #патриотизм #соцопрос #рейтинг
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