ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

"По данным Укргидрометцентра, 14-15 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в среду утром на сайте ГСЧС Украины.