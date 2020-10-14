События

07:49 14.10.2020

Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись в провинции Гильменд, погибли 15 человек – телеканал

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Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись в провинции Гильменд, погибли 15 человек – телеканал

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов афганских ВВС в районе Нава на юге провинции Гильменд во вторник вечером, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.

Пресс - секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что трагедия произошла в районе Нава.

В Минобороны пока никак не прокомментировали случившееся.

Теги: #вертолеты #жертвы #афганистан #столкновения
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