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21:03 12.10.2020

Джонсон считает, что нельзя надеяться на появление эффективной вакцины от коронавируса

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Джонсон считает, что нельзя надеяться на появление эффективной вакцины от коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что в борьбе с COVID-19 нельзя полагаться на получение эффективной вакцины, сообщают западные СМИ.

"Мы должны быть реалистами - есть хорошие шансы на получение вакцины, но мы не должны принимать это, как нечто само собой разумеющееся", - сказал премьер.

"Есть очень обнадеживающие признаки (получения вакцины - ИФ) не только в рамках испытаний совместной вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, которые проводятся. Но, как известно, ТОРС/SARS (тяжелый острый респираторный синдром) появился 18 лет назад, и у нас до сих пор нет вакцины от ТОРС", - цитируют СМИ слова Джонсона в Палате общин.

СМИ отмечают, что в 2002 году в результате эпидемии ТОРС в мире скончались более 700 млн человек.

Джонсон в понедельник призвал придерживаться правил по борьбе с коронавирусом, чтобы сдержать распространение инфекции.

"Мы должны действовать так, чтобы спасать жизни, и опыт показывает, что (это можно сделать - ИФ) меняя наше поведение... наши действия спасают жизни", - сказал премьер.

Премьер Великобритании в понедельник объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса. Эта система начнет действовать со среды, 14 октября.

Теги: #вакцина #мнение #британия #премьер
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