Минская милиция применила светошумовые патроны и слезоточивый газа на акции протеста пенсионеров

Сотрудники минской милиции использовали светошумовые патроны и слезоточивый газ на несанкционированной акции протеста в Минске в понедельник.

"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа", - сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Лашкевич также подтвердил, что на акции были задержанные, их количество уточняется.

В понедельник в Минске прошла очередная акция протеста, на которую вышли преимущественно люди пенсионного возраста

По словам Лашкевича, спецсредства начали применяться в тот момент, когда "граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей". "Из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", - пояснил представитель ГУВД.

Ранее о применении спецсредств в отношении протестующих сообщили очевидцы. Произошло это у Белорусского национального технического университета, когда участники марша обступили машину сотрудников силовых структур.

В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Как известно, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом.