События

20:47 12.10.2020

Минская милиция применила светошумовые патроны и слезоточивый газа на акции протеста пенсионеров

1 мин читать
Минская милиция применила светошумовые патроны и слезоточивый газа на акции протеста пенсионеров

Сотрудники минской милиции использовали светошумовые патроны и слезоточивый газ на несанкционированной акции протеста в Минске в понедельник.

"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа", - сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Лашкевич также подтвердил, что на акции были задержанные, их количество уточняется.

В понедельник в Минске прошла очередная акция протеста, на которую вышли преимущественно люди пенсионного возраста

По словам Лашкевича, спецсредства начали применяться в тот момент, когда "граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей". "Из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", - пояснил представитель ГУВД.

Ранее о применении спецсредств в отношении протестующих сообщили очевидцы. Произошло это у Белорусского национального технического университета, когда участники марша обступили машину сотрудников силовых структур.

В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Как известно, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #пенсионеры #акция #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:43 12.10.2020
Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

17:36 12.10.2020
ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

17:10 12.10.2020
Белорусские пенсионеры проводят акции протеста в Минске и других городах страны

Белорусские пенсионеры проводят акции протеста в Минске и других городах страны

16:43 12.10.2020
В МВД Беларуси заявляют о готовности применять боевое оружие на акциях протеста

В МВД Беларуси заявляют о готовности применять боевое оружие на акциях протеста

15:11 12.10.2020
ЕС решил сократить двустороннее сотрудничество с властями Беларуси, наращивать помощь гражданскому обществу

ЕС решил сократить двустороннее сотрудничество с властями Беларуси, наращивать помощь гражданскому обществу

14:35 12.10.2020
ЕС будет готов ввести санкции против Лукашенко, если не увидит улучшения ситуации в Беларуси

ЕС будет готов ввести санкции против Лукашенко, если не увидит улучшения ситуации в Беларуси

09:29 12.10.2020
Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

19:48 11.10.2020
Более 250 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

Более 250 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

19:20 11.10.2020
Мобильный интернет-доступ в Минске восстановлен в полном объеме - провайдер

Мобильный интернет-доступ в Минске восстановлен в полном объеме - провайдер

17:30 11.10.2020
Несколько десятков человек задержаны в Минске на несанкционированных акциях протеста

Несколько десятков человек задержаны в Минске на несанкционированных акциях протеста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

У военной разведки есть доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ

ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

В МВД Беларуси заявляют о готовности применять боевое оружие на акциях протеста

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон считает, что нельзя надеяться на появление эффективной вакцины от коронавируса

Джонсон считает, что нельзя надеяться на появление эффективной вакцины от коронавируса

Зеленский назначил Богдана Горобца госуполномоченным АМКУ – указ

Объем производства ВВТ предприятиями"Укроборонпрома" за 3 квартала-2020 составил 105% по сравнению с 2019г

В Англии вводят трехступенчатую систему ограничений по борьбе с COVID-19

Зеленский подписал закон о содействии развитию физической культуры и спорта

В Молдове за сутки выявлено 467 новых случаев коронавируса, еще 17 человек скончались

Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

У военной разведки есть доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА