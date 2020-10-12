События

16:22 12.10.2020

Большинство катастроф 21 века связаны с экстремальными климатическими явлениями - ООН

1 мин читать
Большинство катастроф 21 века связаны с экстремальными климатическими явлениями - ООН

Большинство катастроф в 21 веке связаны с экстремальными климатическими явлениями, говорится в докладе Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий, распространенном на его сайте в понедельник.

"В период с 2000 по 2019 годы зафиксировано 7348 катастроф, которые унесли 1,23 миллиона жизней, причинили около $1,63 трлн экономического ущерба и повлияли на жизни 4,2 миллиарда людей", - говорится в пресс-релизе к докладу, опубликованном на сайте Управления.

"Между 1980 и 1999 годом со стихийными бедствиями были связаны 4212 катастроф, в результате которых погибли примерно 1,19 миллиона человек, 3,25 миллиарда людей понесли лишения, а экономический ущерб оценивается в $1,63 триллиона. Разница объясняется увеличением числа климатических бедствий", - отмечается в нем.

Число неблагоприятных климатических явлений возросло с 3656 до 6681, преимущественно происходили наводнения и штормы. Больше всего пострадала Азия, затем американский континент и Африка.

Особенно разрушительными были в 2004, 2008 и 2010 годы, в каждый из них погибли более 200 тысяч человек, а самым смертоносным природным бедствием - цунами в Индийском океане 2004 года. Оно унесло жизни 226400 человек.

13 октября провозглашен ООН Международным днем по снижению риска бедствий.

Теги: #климат #стихия #бедствия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 16.09.2020
Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

18:55 16.09.2020
Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

09:23 15.09.2020
Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

08:35 15.09.2020
Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

06:35 15.09.2020
Трамп не видит угрозы климатических изменений, второй срок его президентства будет угрожать США новыми стихийными бедствиями – Байден

Трамп не видит угрозы климатических изменений, второй срок его президентства будет угрожать США новыми стихийными бедствиями – Байден

12:23 09.09.2020
Более 1 млрд населения планеты к 2050 году грозит вынужденная миграция - исследование

Более 1 млрд населения планеты к 2050 году грозит вынужденная миграция - исследование

12:58 17.04.2020
Пылевая буря в Киеве обусловлена изменениями климата - Кличко

Пылевая буря в Киеве обусловлена изменениями климата - Кличко

15:03 21.01.2020
Грета Тунберг в Давосе обвинила политиков в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата

Грета Тунберг в Давосе обвинила политиков в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата

06:38 22.12.2019
Не менее восьми человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии

Не менее восьми человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии

09:57 16.12.2019
ЕС ждет от следующей конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

ЕС ждет от следующей конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

В МВД Беларуси заявляют о готовности применять боевое оружие на акциях протеста

Алиев пригрозил пойти до конца в военном решении карабахского конфликта

Зеленский и Дуда осуждают надругательство над украинскими памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Милгром и Уилсон

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

Подрыватели банкоматов "задержаны "на горячем" возле терминала ПриватБанка в Сумской области

Белорусские пенсионеры проводят акции протеста в Минске и других городах страны

В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию – нардеп

В МВД Беларуси заявляют о готовности применять боевое оружие на акциях протеста

Харьковское метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет – первый вице-мэр

Алиев пригрозил пойти до конца в военном решении карабахского конфликта

Зеленский и Дуда осуждают надругательство над украинскими памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Милгром и Уилсон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА