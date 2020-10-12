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14:28 12.10.2020

Зеленский и Дуда осуждают надругательство над украинскими памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине

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Зеленский и Дуда осуждают надругательство над украинскими памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда осуждают акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также призывают соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник.

"Осуждаем преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, и считаем, что они не могут быть никоим образом оправданы. Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды", - говорится в заявлении.

Теги: #вандализм #зеленский #дуда
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