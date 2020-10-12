События

11:33 12.10.2020

Азербайджан использует в Карабахе турецкие ударные дроны, но не использует кассетные боеприпасы - президент Алиев

2 мин читать
Азербайджан использует в Карабахе турецкие ударные дроны, но не использует кассетные боеприпасы - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о современных вооружениях, используемых азербайджанской армией в зоне карабахского конфликта.

"Это ударные дроны, производства Турции, а также прочее оборудование, которое может уничтожать танки, пушки, военные позиции", - сказал Алиев в интервью на телеканале CNN International.

При этом он отрицает использование азербайджанской армией кассетных боеприпасов.

"Чтобы достичь цели нам нет необходимости использовать вооружение, о котором вы говорите (кассетные боеприпасы - ИФ). (...) Я отрицаю, что мы их используем", - заявил президент Азербайджана.

Он заявил о готовности допустить независимых экспертов к проверке того, что Азербайджан не использует кассетные боеприпасы, но, по его словам, надо, чтобы и Армения допустила такую проверку: "Это должно быть не односторонне, а двусторонне".

Алиев также заявил в интервью, что Турция "играет стабилизирующую роль в регионе, особенно в ситуации с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом". У каждой страны может быть партнер или союзник. Азербайджан и азербайджанский народ очень счастливы иметь такого партнера, союзника и братскую страну, как Турция", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Франция является страной, которая больше всего поддерживает Армению. "Мы не возражаем против признания Арменией Франции своим союзником. В то же время мы видим, что выбор союзников зависит от самих стран. Например, министра иностранных дел Франции не беспокоит поддержка Россией Армении путем предоставления ей бесплатного оружия, и он не думает, что это превратит конфликт в международный. Однако, когда Турция выражает свою легитимную политическую поддержку (Азербайджану), это вызывает беспокойство", - заметил Алиев.

"Если честно, я не понимаю, как одна страна НАТО может так поступать по отношению к другой стране НАТО. Государства-члены НАТО должны быть союзниками, но мы этого не видим", - добавил он.

Теги: #алиев #турция #карабах #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 12.10.2020
АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

11:36 12.10.2020
Президент Армении просит НАТО оказать давление на Турцию в связи с ее ролью в карабахском конфликте

Президент Армении просит НАТО оказать давление на Турцию в связи с ее ролью в карабахском конфликте

08:07 12.10.2020
Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщают о новых обстрелах

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщают о новых обстрелах

12:15 11.10.2020
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о перемирии

Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о перемирии

12:45 10.10.2020
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

04:15 10.10.2020
Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября

17:27 09.10.2020
Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

17:04 09.10.2020
Президент Азербайджана сообщил о взятии под контроль девяти сел в Карабахе

Президент Азербайджана сообщил о взятии под контроль девяти сел в Карабахе

16:48 08.10.2020
Затяжной военный конфликт будет оказывать давление на банки Азербайджана и Армении - Moody's

Затяжной военный конфликт будет оказывать давление на банки Азербайджана и Армении - Moody's

17:58 07.10.2020
Глава МИД Франции: переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве

Глава МИД Франции: переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Одесской обладминистрации заболел коронавирусом

Кличко: город выделил дополнительно 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

Киевские власти рекомендуют школам начать осенние каникулы с 21 октября – Кличко

Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19

На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко

Глава Одесской обладминистрации заболел коронавирусом

Ко Дню защитника Украины матпомощь получат 29 тысячам киевлян - мэр

Кличко: город выделил дополнительно 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

Киевские власти рекомендуют школам начать осенние каникулы с 21 октября – Кличко

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 196 человек, 21 из них госпитализирован - мэр

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия в Сирии и против Скрипалей

Мужчина ранил полицейского у здания парламента в Загребе, затем покончил с собой

СБУ раскрыла преступную группу, подделывавшую и продававшую паспорта стран Евросоюза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА