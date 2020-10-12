Азербайджан использует в Карабахе турецкие ударные дроны, но не использует кассетные боеприпасы - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о современных вооружениях, используемых азербайджанской армией в зоне карабахского конфликта.

"Это ударные дроны, производства Турции, а также прочее оборудование, которое может уничтожать танки, пушки, военные позиции", - сказал Алиев в интервью на телеканале CNN International.

При этом он отрицает использование азербайджанской армией кассетных боеприпасов.

"Чтобы достичь цели нам нет необходимости использовать вооружение, о котором вы говорите (кассетные боеприпасы - ИФ). (...) Я отрицаю, что мы их используем", - заявил президент Азербайджана.

Он заявил о готовности допустить независимых экспертов к проверке того, что Азербайджан не использует кассетные боеприпасы, но, по его словам, надо, чтобы и Армения допустила такую проверку: "Это должно быть не односторонне, а двусторонне".

Алиев также заявил в интервью, что Турция "играет стабилизирующую роль в регионе, особенно в ситуации с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом". У каждой страны может быть партнер или союзник. Азербайджан и азербайджанский народ очень счастливы иметь такого партнера, союзника и братскую страну, как Турция", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Франция является страной, которая больше всего поддерживает Армению. "Мы не возражаем против признания Арменией Франции своим союзником. В то же время мы видим, что выбор союзников зависит от самих стран. Например, министра иностранных дел Франции не беспокоит поддержка Россией Армении путем предоставления ей бесплатного оружия, и он не думает, что это превратит конфликт в международный. Однако, когда Турция выражает свою легитимную политическую поддержку (Азербайджану), это вызывает беспокойство", - заметил Алиев.

"Если честно, я не понимаю, как одна страна НАТО может так поступать по отношению к другой стране НАТО. Государства-члены НАТО должны быть союзниками, но мы этого не видим", - добавил он.