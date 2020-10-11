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17:30 11.10.2020

Несколько десятков человек задержаны в Минске на несанкционированных акциях протеста

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Несколько десятков человек задержаны в Минске на несанкционированных акциях протеста

В Минске на несанкционированных акциях протеста в воскресенье задержаны несколько десятков человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства", - сказала Ганусевич.

Между тем, согласно данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", в целом по стране задержано уже около 80 человек, большинство из них - в Минске. Значительную группу составляют представители СМИ.

Теги: #протест #беларусь
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Интерфакс-Украина
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