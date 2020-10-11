Несколько десятков человек задержаны в Минске на несанкционированных акциях протеста

В Минске на несанкционированных акциях протеста в воскресенье задержаны несколько десятков человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства", - сказала Ганусевич.

Между тем, согласно данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", в целом по стране задержано уже около 80 человек, большинство из них - в Минске. Значительную группу составляют представители СМИ.