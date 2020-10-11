В центре Минска появились несколько БТРов в преддверии очередной протестной акции

Бронетехника введена в центр Минска, где в воскресенье запланирован несанкционированный оппозиционный "Марш гордости".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, как минимум шесть БТР со щитами системы "Рубеж" (позволяет оперативно доставить в любую точку и развернуть многометровую стену из бронированных стальных щитов) проследовали по улице Тимирязева в направлении площади Государственного флага, рядом с которой расположена городская резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко (Дворец независимости).

Наряду с БТР в колонне следовали несколько военных грузовиков, грузовики с колючей проволокой и санитарный автомобиль.

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Среди требований оппозиции - проведение новых выборов и конституционной реформы в Беларуси.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, в его рамках были задержаны несколько представителей координационного совета.