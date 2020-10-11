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03:24 11.10.2020

Движение "Талибан" выступает за победу Трампа на президентских выборах в США - представитель талибов

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Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил о поддержке талибами переизбрания на пост президента США Дональда Трампа.

"Мы надеемся, что он победит на выборах, и покончит с американским военным присутствием в Афганистане", - сказал он в телефонном интервью телеканалу CBS News.

Муджахид добавил: "Трамп может казаться нелепым человеком для всего мира, но для талибов он - здравомыслящий и мудрый человек".

Другой представитель движения сообщил, что сообщение о заражении Трампа коронавирусом было воспринято "Талибан" "с обеспокоенностью".

"Мы узнали, что Трамп сдал положительный тест на COVID-19. Мы обеспокоены его здоровьем, но сейчас, похоже, оно улучшилось", - сказал он.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Тим Муртау заявил CBS, что Трамп не принимает поддержку талибов.

"Мы отвергаем ваше одобрение. Талибы должны знать, что президент всегда будет защищать интересы Америки всеми необходимыми средствами, а не как (соперник Трампа на выборах от Демократической партии) Джо Байден, который выступал против ликвидации Усамы бен Ладена и Касема Сулеймани", - сказал он.

Ранее Трамп в своем твиттере обещал, что надеется на вывод всех американских войск из Афганистана к Рождеству - 25 декабря.

Теги: #талибан #афганистан #трамп #пожелания
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