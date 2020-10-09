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17:27 09.10.2020

Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

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Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поменял статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее", - сказал президент Азербайджана в пятницу в своем обращении к народу.

По его словам, 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Теперь азербайджанские военные эти конструкции разрушили.

Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет и что ВС Азербайджана освободят все "оккупированные территории". "Эта победа - самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю", - сказал он.

Алиев отметил, что Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем (Армении) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил президент Азербайджана.

Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

"Армения должна принять базовые принципы", - заявил Алиев.

Теги: #алиев #карабах #азербайджан
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