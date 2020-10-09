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13:12 09.10.2020

СБУ инициирует блокировку запрещенных российских приложений на сервисах "Play Market" и "App Store"

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СБУ инициирует блокировку запрещенных российских приложений на сервисах "Play Market" и "App Store"

Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. относительно распространения на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции.

"В то же время Служба безопасности обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

Теги: #приложения #сбу #соцсети
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