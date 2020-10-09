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07:24 09.10.2020

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в пятницу.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытно совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

"С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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