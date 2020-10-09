Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что большое внимание украинская власть уделяет созданию благоприятного бизнес-климата в стране и привлечению иностранных инвесторов. С этой целью был разработан и уже принят парламентом в первом чтении законопроект о "инвестиционных нянях", сообщила пресс-служба президента.

"Каждый визит президента включает встречи с крупным бизнесом. Сегодня идет открытый диалог, мы сегодня слышим. Безусловно, есть много чего еще делать, но сегодня власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом", - сказал Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

Он отметил, что, несмотря на продолжающийся военный конфликт на Донбассе, украинская власть продолжает проводить реформы, чтобы сделать страну успешной.

"Несмотря на то, что в Украине идет война, реформы продолжаются. Президент говорит и продолжает реформировать страну. Именно для того, чтобы сделать ее успешной и привлекательной для наших партнеров, инвесторов", - сказал он.

Ермак назвал основные реформы, которые уже реализованы. В частности, речь идет о земельной реформе, принятии банковского закона, реформу рынка газа, принятие закона о концессии, легализации азартных игр, демонополизацию производства спирта, проведение приватизации на открытых аукционах (Фонд государственного имущества провел около 1,5 тыс. успешных аукционов), принятие закона о "сплит" - по реформированию небанковского финансового сектора, дерегуляции экономики.

Также глава ОП вспомнил обновление мобильного приложения "Дия", который предусматривает предоставление государственных услуг онлайн.

"Украина становится передовой в этом плане, а контакт государства и гражданина в плане услуг сводится к минимуму", - сказал Ермак, добавив, что все это сделано лишь за полтора года.

Глава ОП отметил, что приоритетом Зеленского является проведение реформ и изменение страны "к лучшему". "Это его приоритет, и он не изменился за полтора года", - добавил Ермак.