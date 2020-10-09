События

00:40 09.10.2020

Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

2 мин читать
Украинская власть сегодня абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что большое внимание украинская власть уделяет созданию благоприятного бизнес-климата в стране и привлечению иностранных инвесторов. С этой целью был разработан и уже принят парламентом в первом чтении законопроект о "инвестиционных нянях", сообщила пресс-служба президента.

"Каждый визит президента включает встречи с крупным бизнесом. Сегодня идет открытый диалог, мы сегодня слышим. Безусловно, есть много чего еще делать, но сегодня власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом", - сказал Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

Он отметил, что, несмотря на продолжающийся военный конфликт на Донбассе, украинская власть продолжает проводить реформы, чтобы сделать страну успешной.

"Несмотря на то, что в Украине идет война, реформы продолжаются. Президент говорит и продолжает реформировать страну. Именно для того, чтобы сделать ее успешной и привлекательной для наших партнеров, инвесторов", - сказал он.

Ермак назвал основные реформы, которые уже реализованы. В частности, речь идет о земельной реформе, принятии банковского закона, реформу рынка газа, принятие закона о концессии, легализации азартных игр, демонополизацию производства спирта, проведение приватизации на открытых аукционах (Фонд государственного имущества провел около 1,5 тыс. успешных аукционов), принятие закона о "сплит" - по реформированию небанковского финансового сектора, дерегуляции экономики.

Также глава ОП вспомнил обновление мобильного приложения "Дия", который предусматривает предоставление государственных услуг онлайн.

"Украина становится передовой в этом плане, а контакт государства и гражданина в плане услуг сводится к минимуму", - сказал Ермак, добавив, что все это сделано лишь за полтора года.

Глава ОП отметил, что приоритетом Зеленского является проведение реформ и изменение страны "к лучшему". "Это его приоритет, и он не изменился за полтора года", - добавил Ермак.

Теги: #диалог #ермак #украина #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:10 09.10.2020
Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

Ермак отмечает, что новое соглашение с Великобританией является более амбициозным, чем подписывавшиеся ранее Украиной соглашения о свободной торговле

23:25 08.10.2020
Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

Великобритания поможет оснастить флот Украины современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

22:46 08.10.2020
Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

Ермак: ТКГ сегодня занимается освобождением из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями – Офис омбудсмена

22:34 08.10.2020
Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

22:21 08.10.2020
У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

22:15 08.10.2020
Подписанный Украиной и Великобританией меморандум отражает действительно близкую дружбу - Зеленский

Подписанный Украиной и Великобританией меморандум отражает действительно близкую дружбу - Зеленский

21:57 08.10.2020
Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

21:50 08.10.2020
Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

21:49 08.10.2020
Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

Ермак не считает обязательным расширять состав участников Нормандского формата, но та же Великобритания может помогать в этом процессе

21:25 08.10.2020
Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Осенняя ситуация с COVID-19 в Украине напоминает весеннюю в Италии и Испании

У 9 футболистов "Шахтера" и 9 человек персонала выявлен COVID-19 по итогам повторного тестирования

Для украинской власти независимость Нацбанка является одним из приоритетов - Ермак

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп считает Байдена способным лишь на разговоры, а не на решение проблем

Встреча Зеленского с герцогом и герцогиней Кембриджскими 7 октября прошла в очень теплой атмосфере – пресс-секретарь

Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

СБУ блокировала в Киеве деятельность финансируемой из РФ "ботофермы"

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА