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19:32 08.10.2020

Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

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Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

Группу сотрудников Государственной налоговой службы во Львовской области уличили в систематическом вымогательстве взяток от частных предпринимателей, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Несколько инспекторов отдела контроля за оборотом спирта, алкоголя и табачных изделий систематически вымогали деньги у местных предпринимателей. За различные суммы неправомерной выгоды они не предпринимали мер правового реагирования на выявленные нарушения производственного процесса и правил реализации подакцизных товаров", – указано в сообщении.

По данным СБУ, задержали сотрудников налоговой во время получения $700 взятки. В сообщении не указано точное число сотрудников налоговой, которых подозревают в незаконной деятельности.

В данное время в помещении главного управления ГНС во Львовской области проводятся обыски. Расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Теги: #львов #налоговики #взяточники
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