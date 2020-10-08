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17:47 08.10.2020

В Польше ужесточают масочный режим из-за резкого роста случаев COVID-19

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В Польше ужесточают масочный режим из-за резкого роста случаев COVID-19

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об ужесточении с субботы масочного режима на территории страны, сообщают европейские СМИ.

Согласно его решению, жители страны должны будут носить маски с 10 октября во всех общественных местах, в том числе на улице.

Премьер заявил, что введение обязательного ношения масок - это единственный способ избежать еще одного тотального "локдауна".

Он также указал, что в субботу, вероятно, в Польше будут анонсированы новые ограничительные меры, которые будут введены в школах.

"Вторая волна настигла нас, и мы должны встретить ее решительно", - сказал Моравецкий.

Минздрав Польши накануне сообщил, что в стране зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом - 4,2 тыс. Общее число случаев заражения COVID-19 за время пандемии превысило 111 тыс.

Теги: #коронавирус #польша
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