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13:26 08.10.2020

Нагрузка на одну медкоманду в ковидных больницах по итогам августа средняя составляла 14 пациентов при норме 20 – и.о.главы НСЗУ

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Нагрузка на одну медкоманду в ковидных больницах по итогам августа средняя составляла 14 пациентов при норме 20 – и.о.главы НСЗУ

По итогам августа средняя нагрузка на одну медицинскую команду в больницах, определенных для стационарного лечения COVID-19 составляла 14 пациентов при норме 20 пациентов, сообщил и.о.главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский.

"Расчетное количество пациентов на одну медицинскую команду было 20 пациентов. Таким образом была рассчитана модель того, как должна предоставляться эта медицинская помощь. Сейчас эти нормы выполняются по-разному. То есть, в среднем в августе на одну команду приходилось 14 пациентов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, по информации Виленского, по итогам августа в ряде областей нагрузки на команду превышали рекомендованные.

Так, в частности, было в Одесской области, где приходилось 55 пациентов на одну команду в месяц, в том числе в Одесской городской инфекционной больнице - 149 пациентов на одну команду в месяц, в Хмельницкой области - 25 пациентов, Львовской - 24 пациента, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве – по 23 пациента, в Закарпатской - 21 пациент.

Он напомнил, что при подписании контракта на лечение COVID-19 больница в первый месяц получала 498 тыс. грн на команду из 12 медиков, и дополнительно 171 тыс. грн на каждый аппарат ИВЛ. Как правило, минимум на ковидную больницу предполагал четыре аппарата ИВЛ.

"Все это касается выплат за первый месяц, за то, чтобы заведение было готово, чтобы могло платить заработную плату и закупить необходимые медикаменты, необходимые материалы. Далее каждый месяц выплаты зависели от того, как заведение загружено и как загружена интенсивная терапия. Как правило, эта сумма меньше, потому что она была рассчитана под оптимально максимальную загрузку", - сказал он.

При этом Виленский отметил, что в настоящее время НСЗУ собирает информацию по загрузке больниц в сентябре.

"Мы понимаем, что статистика может вырасти по некоторым регионам, но мы видим, что в разных регионах нагрузки абсолютно разная. Более того, в разных больницах она разная. То есть, может быть такое, что в одной больнице нагрузки 40 пациентов на одну команду, а рядом больница, имеющая 10 пациентов или меньше", - сказал он.

Полный текст интервью Виленского будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нсзу #коронавирус #виленский
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