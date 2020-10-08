Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп вернулся в среду к работе в Овальном кабинете, несмотря на то, что ещё не завершил лечение от коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ.

В Белом доме пояснили журналистам, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане "Дельта", а также - о переговорах с конгрессом по пакету мер стимулирования экономики.

У входа в крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, в последние часы несёт охрану морской пехотинец. Это означает, что президент в настоящее время - на рабочем месте.

О том, что Трамп заразился вирусом, стало известно менее недели назад. В среду его врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует, а в его крови обнаружены антитела от COVID-19.

Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминает, что согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.