События

00:26 08.10.2020

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

1 мин читать
Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп вернулся в среду к работе в Овальном кабинете, несмотря на то, что ещё не завершил лечение от коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ.

В Белом доме пояснили журналистам, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане "Дельта", а также - о переговорах с конгрессом по пакету мер стимулирования экономики.

У входа в крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, в последние часы несёт охрану морской пехотинец. Это означает, что президент в настоящее время - на рабочем месте.

О том, что Трамп заразился вирусом, стало известно менее недели назад. В среду его врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует, а в его крови обнаружены антитела от COVID-19.

Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминает, что согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.

Теги: #сша #трамп #робота
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:18 07.10.2020
У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

15:00 07.10.2020
Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

04:21 07.10.2020
Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

00:53 07.10.2020
Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

23:17 06.10.2020
Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

20:55 06.10.2020
Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

19:25 06.10.2020
Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

15:19 06.10.2020
Основатель McAfee арестован в Испании, SEC обвиняет его в мошенничестве при продвижении ICO

Основатель McAfee арестован в Испании, SEC обвиняет его в мошенничестве при продвижении ICO

11:41 06.10.2020
Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

08:04 06.10.2020
Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

Трамп заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал не бояться COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток гражданского населения в оккупированных районах Луганской области

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7

Лондон вместе с партнерами будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным - глава британского МИД

Ураган "Дельта" оставил без электричества более 260 тыс. жителей Мексики

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

Кременчугская ТИК вопреки решению суда провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", партийцы вызвали полицию - Княжицкий

Украина и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей ВМС Украины

В Италии выявили более 3,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября

Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

СБУ задержала двух иностранцев, планировавших создать в Украине ячейку международной террористической группировки неонацистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА