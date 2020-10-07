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22:18 07.10.2020

Кременчугская ТИК вопреки решению суда провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", партийцы вызвали полицию - Княжицкий

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Кременчугская ТИК вопреки решению суда провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", партийцы вызвали полицию - Княжицкий

Кременчугская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказалась выполнять решение Окружного административного суда Полтавы о допуске кандидатов от "Европейской Солидарности" на выборы в Кременчугский горсовет, сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Избирательная комиссия Кременчуга вопреки закону, вопреки решению суда, фактически создавая препятствия законному избирательному процессу, отказалась это делать и только провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", - цитирует слова Княжицкого пресс-служба "Европейской Солидарности".

Княжицкий сообщил, что представители "Европейской Солидарности" вызвали полицию.

"На вопрос журналистов относительно оснований для такого поступка члены комиссии основном отвечали "без комментариев" или "это было единоличное решение председателя". При этом вопреки закону члены комиссии провели жеребьевку и утвердили голосованием текст избирательного бюллетеня, где есть 13 партий, кроме "ЕС", - подчеркнул Княжицкий.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Полтавы отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в Кременчугский горсовет и обязал повторно рассмотреть документы.

Теги: #украина #кременчуг #тик
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