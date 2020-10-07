События

18:31 07.10.2020

Тихановская не получала никаких уведомлений насчет внесения ее в базу розыска МВД РФ, заявляют в штабе белорусской оппозиционерки

1 мин читать

В штабе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской спокойно восприняли информацию о внесении ее в базу розыска МВД РФ.

"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", - сообщили "Интерфаксу" в штабе оппозиционерки.

В среду стало известно, что Тихановская оказалась в базе розыска МВД РФ.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.

Теги: #тихановская #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 07.10.2020
Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось – источник

Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось – источник

17:17 07.10.2020
Лидер белорусской оппозиции Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Лидер белорусской оппозиции Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

12:00 06.10.2020
Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен, для которых пришло время

Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен, для которых пришло время

02:37 06.10.2020
Меркель примет Тихановскую в качестве "ключевой фигуры белорусской оппозиции"

Меркель примет Тихановскую в качестве "ключевой фигуры белорусской оппозиции"

12:42 04.10.2020
Алексиевич опасается, что не сможет вернуться в Беларусь

Алексиевич опасается, что не сможет вернуться в Беларусь

10:08 04.10.2020
Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

09:58 04.10.2020
Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

12:02 03.10.2020
Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

Пограничники обнаружили у следовавшего в Беларусь украинца пистолет и три десятка серебряных изделий

11:08 03.10.2020
Штаб Тихановской анонсировал ее встречи с руководством Германии на следующей неделе

Штаб Тихановской анонсировал ее встречи с руководством Германии на следующей неделе

00:37 03.10.2020
США продолжат принимать меры в отношении тех, кто подрывает демократию в Беларуси

США продолжат принимать меры в отношении тех, кто подрывает демократию в Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток гражданского населения в оккупированных районах Луганской области

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

Глава Меджлиса отмечает, что предварительные договоренности с Офисом президента по защите крымских татар остаются нереализованными

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР расследует случай "дедовщины" в Киевской области, повлекший смерть нацгвардейца

НБУ в III кв. 22 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Почти 2 тыс. абитуриентов из оккупированных территорий зачислены на бюджет в украинские вузы

Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток гражданского населения в оккупированных районах Луганской области

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

Глава МИД Франции: переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве

Пандемия коронавируса диктует новый образ жизни и работы в Европе – СМИ

В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

Глава Меджлиса отмечает, что предварительные договоренности с Офисом президента по защите крымских татар остаются нереализованными

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА