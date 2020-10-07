Тихановская не получала никаких уведомлений насчет внесения ее в базу розыска МВД РФ, заявляют в штабе белорусской оппозиционерки

В штабе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской спокойно восприняли информацию о внесении ее в базу розыска МВД РФ.

"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", - сообщили "Интерфаксу" в штабе оппозиционерки.

В среду стало известно, что Тихановская оказалась в базе розыска МВД РФ.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.