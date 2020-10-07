Пандемия коронавируса диктует новый образ жизни и работы в Европе – СМИ

Организация трудовой деятельности и повседневной жизни "эры пост-COVID" все больше интересует в Европе специалистов разных секторов и широкую публику, пишут в среду европейские СМИ.

Много внимания в общественных дискуссиях и публикациях СМИ уделяется будущему месту дистанционной работы в учреждениях и на предприятиях, где она возможна.

Внедрение "удаленки" - не новость для европейских стран, и использование дистанционных методов началось задолго до пандемии COVID-19, практически вместе с распространением интернета. Где-то эти методы использовались достаточно активно, где-то - в незначительной степени. Но в любом случае общий вес этой методики решающей роли в общем трудовом пространстве не играл.

Пандемия, пишут европейские СМИ, заставила взглянуть по-другому на дистанционные трудовые процессы. И отнюдь не только с точки зрения эпидемиологической безопасности, но также в плане рационализации производственных и творческих сфер.

Работодатели ряда секторов увидели в этом, прежде всего, ресурс экономии на затратах по обеспечению рабочих мест, а работники - при условии сохранения доходов - возможность экономии денег и времени на транспорте, снижения стрессовых ситуаций, уменьшения человеческих контактов в периоды сезонных эпидемий.

И хотя эти идеи пока по преимуществу остаются в области дискуссий, большинство экспертов уверены, что "пост-COVID" будет сопровождаться всё большим процентом "удаленки" в наемном труде.

Другой интересный аспект этой темы поднял бельгийский телеканал RTBF. Как отразится опыт режима изоляции и дистанционной работы на будущем человеческом жилье?

"Во время изоляции дом превратился в рабочий кабинет, рекреационный зал, учебный класс, спортивный зал, зал совещаний, кинозал... Иными словами, стал многофункциональным пространством, но которое не всегда было способно функционировать", - обрисовывает ситуацию анализ, опубликованный на сайте канала.

Архитекторы и дизайнеры уже начали работу над прототипами жилья "пост-COVID". В частности, эксперты знаменитой швейцарской дизайнерской компании Vitra увидели аналогию с ситуацией, когда в начале XX века туберкулез оказал влияние на архитектуру, обратившуюся к проектам, предусматривавшим в новых домах много солнечного света и эффективное проветривание.

С началом пандемии коронавируса, отмечает RTBF, многие люди по всему миру старались покинуть города, перебраться в загородное жилье, на свежий воздух, на дачи и виллы, иметь больше внешнего пространства. Но не у всех есть такая возможность. Для тех, кто остается в городах, нужно хотя бы минимальное пространство, чтобы свободно дышать - общий зеленый двор, патио, большой балкон, наконец, может быть, озелененная крыша с выходом на нее жильцов.

Во внутреннем устройстве необходимо совершенствовать системы очищающей воздух вентиляции и фильтрации водопроводной воды. На повестке - трехслойные оконные пакеты для лучшей изоляции в холодное время, в том числе, чтобы снизить расходы граждан на энергию, которые могут увеличиться при дистанционной работе.

Прихожие могут быть оборудованы раковинами для мытья рук сразу по приходу в помещение с улицы.

Вероятно, будут исчезать открытые "американские кухни", соединенные со столовой или салоном. При постоянном нахождении жильцов в доме и необходимости изолированного пространства для дистанционной работы или учебы они утратят свою привлекательность.

В идеале жилое пространство будет нуждаться в изменяемой геометрии. Для этого потребуются более легкая, свободно перемещаемая мебель, раздвижные перегородки, раскладывающиеся из стен кушетки или рабочие столы.

По мнению дизайнеров "пост-COVID", напрашивается возвращение в жилье пространств для хранения запасов продуктов, в частности, на случай возможных эпидемических вспышек. Вообще, новая концепция предполагает увеличить приспособления для складирования вещей: встроенные шкафы, дополнительные полки.

При этом отмечается, что около 80% жилых помещений, в которых будут жить европейцы в 2050 году, уже построено. Поэтому, полагает ряд дизайнеров, стоило бы отказываться от прежних привычек организации своей жизни в домах и квартирах и обустраивать старое жилье в соответствии с требованиями нового времени.