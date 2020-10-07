В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), рассматривающая уголовное производство о причинении убытков ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом" заявила о вмешательстве в деятельность судей.

Сообщение, направленное главе Высшего совета правосудия Андрею Овсиенко и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, было обнародовано пресс-службой суда в среду.

"Защитники обвиняемых по данному делу систематически обращались в суд с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами в целях воспрепятствования осуществлению уголовного производства, неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в средствах массовой информации до решения дела в связи с его рассмотрением. Один из адвокатов еще до завершения рассмотрения дела утверждает о нарушении судьями права на защиту и инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что заключительным шагом, который убедил судей в согласованном вмешательстве, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где обычно паркует автомобиль председательствующая по делу.

"Это событие ВАКС расценивает как попытку вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленную на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей", - заявили в суде.

Согласно обнародованному тексту сообщения, во время судебного производства отдельные участники со стороны защиты заявили в целом 11 отводов судьям из коллегии судей. Также упоминается о нарушении адвокатами порядка судебного заседания, игнорирование замечаний председательствующей судьи, попытке привлечения судей к дисциплинарной ответственности ещё до завершения судебного производства и критике судей в средствах массовой информации с обвинениями в предвзятости и политизированности.

"Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон по данному делу, как вмешательство в деятельность судей", - подчеркивают в суде.

Как сообщалось, ранее пресс-служба ВАКС сообщила, что взрыв неизвестного предмета произошел в ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по просп.Победы, 41 в Киеве, в результате которого был поврежден фасад здания.

Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.