Склад боеприпасов горит под Рязанью. население более 10 поселков эвакуируется из-за взрывов

На складе боеприпасов в Рязанской области РФ начался пожар, личный состав и гражданский персонал эвакуированы, пожарные ведут борьбу с огнем, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"7 октября около 13:20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области, произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуируют жителей десяти населенных пунктов в Рязанской области из-за пожара на территории складов с боеприпасами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров", - сказали в пресс-службе ведомства.