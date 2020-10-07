ФРГ будет обсуждать в ЕС последствия отравления Навального и требовать наказания за применение химоружия

ФРГ будет обсуждать в ЕС последствия отравления Навального и озвучивать позицию, согласно которой применение химоружия - это нарушение, которое должно быть наказано, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Это тема, которая касается всех европейских партнеров. Мы будем обсуждать ее со всеми. Мы будем озвучивать именно эту позицию, согласно которой любое применение химоружия - это серьезное нарушение, которое не может оставаться без последствий", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.

Правительство Германии настаивает на том, что яд, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, входит в группу отравляющих веществ "Новичок", хотя он и неизвестен Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

"Решающее понятие - группа "Новичок". Формулировка ОЗХО очень техническая, но она основана на уже внесенных в список запрещенных веществ субстанциях, речь идет о структурной схожести", - сказал ранее в среду официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Немецкие СМИ 9 сентября со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Накануне ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.