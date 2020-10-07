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15:09 07.10.2020

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в сентябре оставался очень высоким – мониторинг

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Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в сентябре оставался очень высоким – мониторинг

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в сентябре 2020 года по индексу загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как очень высокий, наиболее загрязненный - в Ингулецком районе города, сообщается в ежемесячном бюллетене загрязнения атмосферного воздуха за прошлый месяц, обнародованном управлением экологии на сайте Криворожского горисполкома в среду.

По данным Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНЗАВ) Кривого Рога, в течение прошлого месяца наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли в 129 случаях (52% проб), диоксиду азота - в шести случаях (2%), фенолу - в восьми случаях (2%), по формальдегиду - в 49 случаях (10%).

Среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, фенола и аммиака на всех пяти постах наблюдений города не превышали санитарно-гигиенические нормы, констатируется в справке. По пыли и по формальдегиду фиксировалось превышение на всех пяти постах наблюдений. Также фиксировалось превышение среднемесячной концентрации диоксида азота.

Ранее начальник управления экологии Светлана Охотникова сообщала агентству "Интерфакс-Украина", что управление первым в Украине создало мониторинговую сеть по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха на основании данных лабораторий расположенных в городе предприятий.

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами металлургических предприятий являются коксохимическое, агломерационное, доменное, ферросплавное и сталеплавильное производства. При этом, в частности, коксохимпроизводство загрязняет атмосферу окислами углерода и серы, а также пылью. Аглофабрики выделяют оксиды серы и углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца.

Доменное производство характеризуется образованием большого количества доменного газа, содержащего оксиды углерода и серы, водород, азот, некоторые другие газы и большое количество колошниковой пыли, содержащей окислы железа, кремния, марганца, кальция, магния, частицы шихтовых материалов.

Теги: #загрязнение #кривой_рог
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