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14:27 07.10.2020

В Украине разработали серию комиксов для школьников в рамках кампании о необходимости носить маски - Минобразования

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В Украине разработали серию комиксов для школьников в рамках кампании о необходимости носить маски - Минобразования

Министерство здравоохранения Украины совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

"Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что данные комиксы будут разосланы в украинские школы, они также будут распространяться в социальных сетях.

Теги: #коронавирус #минобразования #комиксы
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