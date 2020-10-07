В Украине разработали серию комиксов для школьников в рамках кампании о необходимости носить маски - Минобразования

Министерство здравоохранения Украины совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

"Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что данные комиксы будут разосланы в украинские школы, они также будут распространяться в социальных сетях.