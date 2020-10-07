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13:58 07.10.2020

Украина и Великобритания подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве и Меморандум о развитии ВМФ Украины на £1,25 млрд - Зеленский

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Украина и Великобритания подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве и Меморандум о развитии ВМФ Украины на £1,25 млрд - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что во время его официального визита в Великобританию будет подписано два важных стратегических документа: Соглашение о стратегическом партнерстве и торговле между странами и Меморандум о развитии Военно-морского флота Украины на £1,25 млрд.

"Очень важный визит. Я считаю, что исторический визит. Прежде всего, ожидаем встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Будет предметная встреча, подпишем важное историческое соглашение о стратегическом партнерстве и торговле между нашими странами, которая дает возможность продолжить и расширить соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами после того, как Великобритания выйдет из ЕС", - сказал он в комментарии по случаю начала визита в Великобританию, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский указал, что также будет подписан Меморандум о развитии Военно-морского флота Украины.

"Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму £1,25 млрд. Мы все верили, что снова появится Военно-морской флот в Украине. И мне кажется, что это такой важный сильный шаг", - отметил он.

Президент рассказал, что также планируется встреча с представителями британской королевской семьи.

"Один из приоритетных вопросов для нашей страны, в чем британцы действительно профессионалы, - это инфраструктура для психологической, прежде всего, реабилитации для наших воинов, наших ветеранов. Я думаю, что тут мы получим поддержку со стороны Великобритании", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский анонсировал встречи с украинской громадой и с британским бизнесом. "Отдельно будет встреча с мэром Лондон-Сити. Это моя мечта – построить Киев-Сити. Будем об этом говорить", - добавил он.

Теги: #великобритания #зеленский #партнерство #вмф
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