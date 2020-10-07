Отношение украинцев к России в сентябре ухудшилось – соцопрос

В августе-сентябре 2020г отношение украинцев к России вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений с 2008г россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России, но разница минимальна, свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

"В Украине в сентябре 2020г хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо - 43%, 9% не определились", - говорится в пресс-релизе, обнародованном КМИС в среду утром.

Социологи отмечают, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре - 38%, на Юге - 52%, на Востоке - 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в Западном регионе (56%), меньше всего таких - в Восточном регионе (27%).

"Вместе с тем, на этот раз опрос не является полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине - методом телефонного опроса, этот вопрос требует дальнейшего изучения", - подчеркивают социологи.

В релизе отмечается, что за весь период наблюдений (кроме сентября 2019г) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019г отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось.

Социологи констатируют, что по сравнению с сентябрем 2019г и февралем 2020г уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих закрытых границ с Россией составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.

В России по сравнению с января 2020 года немного увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 26%, стало 30%) и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стало 51%). Количество желающих объединения в одно государство практически не изменилось - 16%.

По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, время от времени социологи спрашивают украинцев не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к россиянам и к руководству России.

"Последнее такое исследование было в феврале 2019г. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к россиянам положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко отрицательное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением россиян (граждан России) к Украине, в феврале 2019г всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к украинцам, и только 7% россиян - положительно к руководству Украины. Таким образом, и в Украине и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению", - сказал Паниотто.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 до 16 сентября 2020г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 20-26 августа 2020г методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% - для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5%/95%.