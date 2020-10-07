События

10:40 07.10.2020

Отношение украинцев к России в сентябре ухудшилось – соцопрос

4 мин читать
Отношение украинцев к России в сентябре ухудшилось – соцопрос

В августе-сентябре 2020г отношение украинцев к России вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений с 2008г россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России, но разница минимальна, свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

"В Украине в сентябре 2020г хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо - 43%, 9% не определились", - говорится в пресс-релизе, обнародованном КМИС в среду утром.

Социологи отмечают, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре - 38%, на Юге - 52%, на Востоке - 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в Западном регионе (56%), меньше всего таких - в Восточном регионе (27%).

"Вместе с тем, на этот раз опрос не является полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине - методом телефонного опроса, этот вопрос требует дальнейшего изучения", - подчеркивают социологи.

В релизе отмечается, что за весь период наблюдений (кроме сентября 2019г) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019г отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось.

Социологи констатируют, что по сравнению с сентябрем 2019г и февралем 2020г уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих закрытых границ с Россией составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.

В России по сравнению с января 2020 года немного увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 26%, стало 30%) и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стало 51%). Количество желающих объединения в одно государство практически не изменилось - 16%.

По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, время от времени социологи спрашивают украинцев не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к россиянам и к руководству России.

"Последнее такое исследование было в феврале 2019г. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к россиянам положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко отрицательное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением россиян (граждан России) к Украине, в феврале 2019г всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к украинцам, и только 7% россиян - положительно к руководству Украины. Таким образом, и в Украине и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению", - сказал Паниотто.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 до 16 сентября 2020г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 20-26 августа 2020г методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% - для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5%/95%.

Теги: #отношение #опрос #россияне #украинцы #левада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 06.10.2020
Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

14:46 06.10.2020
Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

13:05 06.10.2020
Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

17:09 01.10.2020
Почти 60% жителей Александрии готовы поддержать на выборах экс-главу Кировоградской ОГА Кузьменко

Почти 60% жителей Александрии готовы поддержать на выборах экс-главу Кировоградской ОГА Кузьменко

11:56 01.10.2020
Треть украинцев готовы поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта

Треть украинцев готовы поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта

11:28 01.10.2020
Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

11:08 01.10.2020
Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

11:01 01.10.2020
Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

10:46 01.10.2020
У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9%

У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9%

10:41 01.10.2020
В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Социс"

В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Социс"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Культура приготовления борща войдет в Национальный перечень нематериального культурного наследия – Минкультуры Украины

Офис генпрокурора и СБУ прекратили деятельность конвертцентра, причинившего миллиардные убытки государству

В Украине за сутки 4 753 заболевших Covid-19, 2569 выздоровели, 77 больных скончались

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ отменяет рейсы в Ереван до конца октября 2020 года из-за армяно-азербайджанского конфликта

Винницкие полицейские задержали членов банды, взрывавшей банкоматы по Украине

Культура приготовления борща войдет в Национальный перечень нематериального культурного наследия – Минкультуры Украины

В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от коронавируса

Офис генпрокурора и СБУ прекратили деятельность конвертцентра, причинившего миллиардные убытки государству

На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование

Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 72 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

Проект фильма компании "Киноквартал" победил в конкурсе на получение госфинансирования

В Украине за сутки 4 753 заболевших Covid-19, 2569 выздоровели, 77 больных скончались

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 48 тыс., инфицированных - более 35,7 млн человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА