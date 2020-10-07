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00:53 07.10.2020

Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

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Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

В ряде районов города Нью-Йорк во вторник закрыли школы, сообщают американские СМИ.

Частные и государственные образовательные учреждения закрылись минимум на две недели в тех районах города, где зафиксировано увеличение прироста новых случаев коронавируса.

Кроме того, власти штата обсуждают возможность запрета на работу компаний и предприятий в этих же опасных зонах.

"Сейчас наступил критический момент в нашей борьбе с коронавирусом. Мы должны быть жесткими", - сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

За время пандемии в США зафиксировали около 7,6 млн случаев заболевания коронавирусом, 215 тыс. человек скончались.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус #школы
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