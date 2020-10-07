Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса
В ряде районов города Нью-Йорк во вторник закрыли школы, сообщают американские СМИ.
Частные и государственные образовательные учреждения закрылись минимум на две недели в тех районах города, где зафиксировано увеличение прироста новых случаев коронавируса.
Кроме того, власти штата обсуждают возможность запрета на работу компаний и предприятий в этих же опасных зонах.
"Сейчас наступил критический момент в нашей борьбе с коронавирусом. Мы должны быть жесткими", - сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
За время пандемии в США зафиксировали около 7,6 млн случаев заболевания коронавирусом, 215 тыс. человек скончались.