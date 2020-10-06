Минэкономики закладывает на господдержку АПК 8,5 млрд грн и дополнительно 1,5 млрд грн на орошение

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства закладывает в бюджете на 2021 год на господдержку АПК 8,5 млрд грн (против 4 млрд грн в нынешнем году) и отдельно 1,5 млрд грн на орошение.

"Общая сумма, которую мы планируем заложить на следующий год для аграрного направления, это 8,5 млрд грн. Еще 1,5 млрд грн - на орошение, по которому формируем новый подход. Также в последующие годы у нас будет программа агрострахования", - сообщил глава Минэкономики Игорь Петрашко в интервью "Экономической правде".

По словам министра, если парламент поддержит, будет выделено около 672 млн грн именно на компенсацию страховых платежей.

"Что касается аграриев юга, то мы с губернаторами собрали всю необходимую информацию по аграриям, которые имеют кредиты, и провели работу с банками, чтобы перевести займы под программу "5-7-9". 80% всех обращений получили в банках положительный ответ. Это были те вещи, которые мы могли сделать. По прямой компенсации, то это компетенция больше Верховной Рады, потому что из резервного фонда выделение средств частному сектору предусмотрено только на возвратной основе. Механизма нет", - отметил министр экономики.

Петрашко отметил, что по орошению уже сформирована концепция, которая готовится на уровне законодательных актов об объединении водопользователей. Кроме того, будет расширено количество украинского оборудования по орошению, которое подпадает под программу компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.

Кроме того, отвечая на вопрос о возвращении Министерства АПК, Петрашко отметил, что не является сторонником большого количества министерств, и указал, что сейчас Минэкономики полностью выполняет функцию аграрного министерства.

"Важна эффективность работы. У меня есть два профильных заместителя, которые занимаются аграрными темами, и я надеюсь, что аграрии довольны. Столько внимания, сколько мы им уделяем, им хватает.