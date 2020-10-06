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19:05 06.10.2020

Новым премьером Кыргызстана стал Садыр Жапаров, а парламент возглавил оппозиционный депутат

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Новым премьером Кыргызстана стал Садыр Жапаров, а парламент возглавил оппозиционный депутат

Депутаты парламента Кыргызстана на экстренном заседании во вторник проголосовали за назначение Садыра Жапарова премьер-министром Кыргызстана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Жогорку Кенеша.

"Депутаты проголосовали на назначение Жапарова новым премьер-министром", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что на заседании ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова.

По словам собеседника агентства, "в ближайшие дни, завтра - послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики".

По данным СМИ, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Депутат парламентской фракции "Бир Бол" (Будь един) Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев назначен спикером парламента страны, сообщают киргизские СМИ во вторник.

Абдылдаев занял пост спикера после отставки Дастанбека Джумабекова во время внеочередного заседания парламента Кыргызстана, где рассматривалась процедура проведения заседания по выдвижению на пост премьер-министра республики кандидатуры оппозиционного политика Садыра Жапарова.

Партия "Бир Бол" вошла в координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Кыргызстана.

"Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства. Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов", - заявил журналистам вице-спикер парламент Кыргызстана Мирлан Бакиров.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года в Иссык-Кульской области на севере Киргизии. В 2006 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет. Дважды избирался в парламент Кыргызстана, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания ГКНБ закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

Решением Первомайского районного суда столицы 2 августа 2017 года Жапаров был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.

В ночь на вторник Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание.

Теги: #премьер #кыргызстан #спикер #назначение
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