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15:27 06.10.2020

Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

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Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

Глава правления центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева отмечает кризис власти и президентской должности в Украине по результатам проведенного социологического опроса "Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов".

"Осознание обществом кризиса власти сегодня практически объединяет Украину", - сказала Балакирева на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник во время презентации соцопроса.

Согласно опросу, в сентябре 64,8% респондентов были безусловно или скорее согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в Украине становится хуже, скорее и безусловно не согласны с таким утверждением 27,0% опрошенных, затруднились ответить – 8,2%.

"Для меня эти результаты скорее свидетельствуют о кризисе власти как таковом, и кризисе президентской должности, роли президента в обществе как такового, потому что… видите, суммарно почти 65%, то есть две трети согласились с утверждением, что с каждым президентом в Украине жизнь ухудшается… Интересно то, что достаточно единое мнение, независимо от региона, хотя есть определенные расхождения. Но, тем не менее, более половины даже в западном регионе (55,8% - ИФ) согласились с таким мнением", - сказала Балакирева.

Как следует из презентации, 31,7% опрошенных в западном регионе не согласны с утверждением, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 12,5% затруднились ответить.

В центральном регионе это мнение поддержали 66,3% опрошенных, не согласились с ним – 28,1%, затруднились ответить 5,6%.

В восточном регионе поддержали это утверждение 64,1%, не поддержали – 27,8%, затруднились ответить 8,1%.

В южном регионе 78,3% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 16,0% - не согласны с таким утверждением, 5,7% затруднились ответить.

На контролируемой Украиной территории Донбасса мнения разделились так: 65,9% согласны с этим высказыванием, 22,5% - не согласны, 11,6% - затруднились ответить.

По словам Балакиревой, вопрос "согласны ли вы с тем, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже" в социологическое исследование был включен впервые.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1-1,9%.

Теги: #опрос
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