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11:15 06.10.2020

Зеленский намерен купить или взять в аренду новый дом

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Зеленский намерен купить или взять в аренду новый дом

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его переезд в президентскую резиденцию является временным и связан с продажей его собственного дома под Киевом, при этом у него есть еще собственная квартира в столице Украины.

"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию", - сказал Зеленский в интервью европейскому изданию Politico Europe, опубликованном на сайте главы украинского государства во вторник.

По его словам, сейчас для него президентская резиденция - это "просто отель, иначе я это не использовал бы, хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право". "Но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", - рассказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии – продаже в июле 2020 года дома в селе Иванковичи Киевской области площадью 353,5 кв. м, который был приобретен им в 2008 году. Также в собственности главы государства был земельный участок площадью 1200 кв. м., который был продан вместе с домом. Соответствующая информация 7 июля была отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

После этого Зеленский вместе семьей временно переехал в государственную резиденцию на территории Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управлениями делами.

Теги: #недвижимость #зеленский #дом
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