События

07:12 06.10.2020

Один человек скончался, почти 600 пострадали в результате беспорядков в Бишкеке

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Один человек скончался в результате беспорядков в Бишкеке, 590 пострадали, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.

По данным собеседника агентства, скончался мужчина в возрасте 30-35 лет, азиатской внешности от ушиба головного мозга тяжелой степени.

Ранее ГУВД Бишкека сообщало, что после беспорядков в центре Бишкека госпитализировано 75 человек, 46 из них сотрудники правоохранительных органов.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

Теги: #беспорядки #пострадавшие #киргизия #погибший
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