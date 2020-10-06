Болеющего коронавирусом Трампа выписали из больницы
Президента США Дональда Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение после заражения коронавирусом, сообщает телеканал NBC News.
Трамп вышел из здания госпиталя в 18:38 с медицинской маской на лице. Без посторонней помощи он спустился на несколько ступенек. Президент США помахал прессе, сказал: "Большое спасибо" и поднял вверх большой палец. С журналистами Трамп не общался. После этого он сел в джип, доехал до вертолета и улетел.
В субботу Трампа по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в госпиталь.
Американский лидер ранее в понедельник сообщил, что чувствует себя хорошо.
"Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал он в твиттере.
Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп в последние дни настаивал на быстрой выписке из госпиталя, так как был обеспокоен тем, что факт нахождения в госпитале портит его имидж, поскольку он выглядит "слабым".