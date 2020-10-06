В Гааге открывается 95-я сессия Исполнительного совета ОЗХО

Инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным будет фигурировать на открывающейся в Гааге 95-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Представители ЕС, США, ряда европейских стран, в заявлениях, приуроченных к предстоящей сессии, обвинили Россию в применении в отношении оппозиционера боевого отравляющего вещества из разряда "Новичок" и призвали организацию привлечь РФ к ответу.

"ЕС осуждает самым решительным образом попытку убийства Алексея Навального, который был отравлен на территории РФ боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", что было подтверждено тремя независимыми специализированными лабораториями Германии, Франции и Швеции", - говорится в заявлении на сессии от имени Евросоюза постпреда Германии Гудруна Лингнера.

"ЕС призывает к решительному совместному международному ответу и оставляет за собой право на принятие соответствующих действий", - отмечается в документе.

"Исполнительный совет не должен молчать. Мы не должны позволить, чтобы нарушения Конвенции о запрещении химоружия оставались без ответа", - заявил постпред США при ОЗХО Джозеф Мэнсоу.

"Мы знаем, что Россия разрабатывала "Новичок" в 1980-е для применения против стран НАТО. Хотя Россия утверждала, что уничтожила заявленные запасы химического оружия, применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери в 2018 году показало, что Россия на деле не выполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия и все еще сохраняет программу химического оружия", - сказал американский посол.

"Мы призываем Россию объяснить странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, как нервно-паралитическое вещество было применено на ее территории", - отметил Мэнсоу.

"Россия должна провести тщательное расследование обстоятельств применения химоружия на ее территории. Россия должна представить свои заключения ОЗХО и Исполнительному совету организации", - заявила зампостпреда Великобритании при ОЗХО Никола Стьюарт.

"Технический секретариат ясно дал понять, что готов оказать в этом любую техническую помощь. Россия должна принять это предложение", - отметила она.

"Во имя коллективной безопасности я вновь говорю здесь России, что необходимо пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с помощью нервно-политического вещества "Новичок". Это необходимо сделать быстро и без изъянов", - заявил постпред Франции Луи Васси.

"Преступление против Алексея Навального, совершенное 20 августа на территории РФ, вызывает глубокую озабоченность и вписывается в вызывающий обеспокоенность контекст возобновления применения химоружия", - сказал посол.

По его словам, "ответственные за это деяние должны быть выявлены и привлечены к суду".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.