В МВД Кыргызстана признали применение водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат при разгоне оппозиционного митинга в Бишкеке

Милиция Кыргызстана подтвердила применение спецсредств при разгоне оппозиционного митингу в понедельник в Бишкеке у здания парламента.

"В целях обеспечения безопасности горожан и сохранения спокойствия в Бишкеке митингующих пришлось разогнать с помощью специальных газошумовых средств и водометов", - сообщила в понедельник пресс-служба МВД Киргизии.

В ведомстве отметили, что МВД призывало митингующих на площади Ала-Тоо мирно разойтись, однако участники митинга и его организаторы "пытались нарушить общественный порядок и перекрыть движение по проспекту Чуй, а затем они агрессивно начали движение к зданию парламента и попытались сломать железные ворота".

"В настоящее время милиция работает в режиме повышенной готовности для восстановления общественного порядка в Бишкеке. Еще раз призывает организаторов и руководителей партий распустить своих сторонников по домам", - заявили в МВД.

К настоящему времени силовики оттеснили от здания парламента сторонников оппозиционных партий, не согласных с предварительными результатами выборов. Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, они полностью вытеснили митингующих с центральной площади Бишкека. Применяются слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие разошлись по центральным улицам Бишкека, но не расходятся по домам.

По предварительным данным Минздрава, в больницы Бишкека с различными травмами доставлено 16 человек, пострадавших во время разгона демонстрантов.

По словам организаторов, в акции протеста принимают участие представители и сторонники 11 политический партий из 16-ти, участвовавших накануне в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием отмены итогов голосования.

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит родной брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

Партия "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") набирает 24,56%. По сообщениям местных СМИ, партия "Мекеним Кыргызстан" финансируется бывшим замглавы Государственной таможенной службы Кыргызстана Раимбеком Матраимовым, имя которого связывают с операциями по отмыванию и выводу денег из республики и контрабанде товаров через Ошскую область.

Партия "Кыргызстан" набирает 8,96%, "Бутун Кыргызстан" - 7,62%, "Мекенчил" - 7,26%. Остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

4 октября в Кыргызстане состоялись выборы в парламент страны, в которых приняли участие 16 политических партий. Явка избирателей составила 56,5%. Окончательные итоги выборов планируется объявить в течение 20 дней после завершения автоматического подсчета голосов.

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Представители оппозиционных партий вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.