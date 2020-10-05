Правительство Украины утвердило порядок проведения конкурса на должности председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник утвердил порядок проведения конкурсного отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины был утвержден порядок проведения конкурсного отбора председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, данный отбор в Комиссию необходим для осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, определения правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр, в частности в период действия карантина, установленного правительством.