COVID-19 может болеть каждый десятый житель планеты - ВОЗ

В ВОЗ предполагают, что коронавирусная инфекция COVID-19 может быть у 10% населения планеты, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

По словам Райана, согласно "наилучшим оценкам" ВОЗ, один из 10 человек в мире может быть инфицирован коронавирусом. AP отмечает, что этот показатель составляет 760 млн человек.

Райан добавил, что показатели различаются в городских и сельских местностях, а также в разных группах, но, в конечном итоге, расчеты показывают, что "подавляющее большинство населения планеты находится в риске" заражения COVID-19.

Как сообщает AP, оценки ВОЗ значительно превышают число подтвержденных случаев коронавируса в мире. Так, согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 5 октября в мире выявлено более 35 млн. заражений COVID-19.

В ВОЗ ранее уже заявляли о занижении официальных показателей по коронавирусу. Так, 28 сентября Райан заявил, что реальное число смертей людей с коронавирусом COVID-19 выше, чем об этом свидетельствует официальная статистика.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных", - сказал он.

По официальным данным, в мире скончалось более 1 млн инфицированных коронавирусом.