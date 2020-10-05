Минцифры совместно с Минздравом запустило электронную справку о рождении ребенка и перевело сервис "Е-Малятко" полностью в онлайн

Министерство цифровой трансформации Украины планирует к концу текущего года перевести в электронный вид больничные и листы нетрудоспособности в дополнение к электронной справке о рождении ребенка.

"Сегодня мы совместно с Министерством здравоохранение и Национальной службой здоровья Украины запустили модуль электронных медицинских выводов в системе e-Health. И с сегодняшнего дня в Украине заработал первый электронный вывод о рождении ребенка", - заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе презентации услуги на "Дия Саммит" в Киеве в понедельник.

По его словам, к концу года Минцифры совместно с Минздравом планирует перевести в электронный вид больничные и запустить в электронном виде лист нетрудоспособности, что даст Украине возможность со следующего года сэкономить миллионы гривень.

В будущем, по словам Выскуба, все медсправки должны быть заменены на электронный медицинский вывод - соответствующую запись в электронной системе e-Health.