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14:14 05.10.2020

Минцифры запустило в "Дие" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет

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Министерство цифровой трансформации Украины запустило на веб-портале электронных услуг "Дия" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.

"Внедряется еще один сервис – регистрация места жительства ребенка до 14 лет. Услуга пока доступна только в двух городах, но к концу года у нас есть планы покрыть всю Украину", - сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе Diia Summit в понедельник.

По его словам, пока такая возможность появилась в Киеве и Харькове.

Теги: #дети #минцифры #дия
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