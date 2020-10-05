Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Очередной тест на коронавирус кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена показал отрицательный результат, сообщил его предвыборный штаб.

"Байдену провели ПЦР-тест на вирус. COVID-19 не был обнаружен", - говорится в сообщении.

Это уже второй отрицательный тест, который сдал Байден после того, как заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе Байден и Трамп вместе участвовали в первых президентских дебатах.